В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 

26 августа 2025 17:49
145
В Самарской области прошла акция «Вода России».

26 августа 2025 года в Волжском муниципальном районе Самарской области прошла акция «Вода России» на территории Дубово-Умётского водохранилища. На его берегах было собрано более 2 кубометров мусора. В акции приняли участие администрации сельского поселения и Волжского муниципального района, представители пансионата ветеранов войны и труда, работники пожарной части, библиотеки и социальных служб, активисты «Движения Первых» и неравнодушные жители. Всего порядка 50 человек, в числе которых представитель Минприроды России Вячеслав Дунаев. 
«Минприроды России учредило Всероссийскую акцию «Вода России» 12 лет назад. За это время акция стала народным движением, и у нас большие результаты – 11,5 млн участников, более 11 тысяч водоемов, берега которых уже почищены от мусора. Здесь важен комплексный подход и вклад каждого: по национальному проекту «Экологическое благополучие» расчищаются реки, а благодаря акции формируются эко-привычки, бережное отношение к природе и водным ресурсам», – прокомментировал директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев.
Среди участников акции на территории водохранилища в Волжском районе – председатель Движения Первых в школе села Дубовый Умёт Анна Вилкова. По словам молодой активистки местные жители вне зависимости от возраста регулярно принимают участие в уборке берегов от мусора. 
«Несмотря на лето и школьные каникулы, сегодня собралось много детей. Считаю, что каждый должен совершать добрые дела», – отметила Вилкова. 
Федеральное Минприроды ежегодно подводит итоги акции по всей стране, и Самарская область также среди активных участников. Вячеслав Дунаев отметил, что в прошлом году благодаря вкладу более 5 тысяч жителей стали чище почти 180 км берегов водных объектов региона. В этом году акция еще не завершена, но цифры уже выше прошлогодних: приведена в порядок береговая линия общей протяженностью 200 километров. Силами участников собрано и вывезено почти 500 кубических метров мусора. Всего к мероприятиям присоединились более 7000 жителей региона.
«Акция «Вода России» — это не просто мероприятие, это важнейшая часть большой работы по формированию экологической культуры и сохранению уникальной природы губернии. Чистые берега рек и озер — это наша общая ответственность. Благодарю все муниципалитеты за организацию акций на своих территориях и, конечно, каждого волонтёра — школьников, студентов, сотрудников предприятий и просто неравнодушных жителей. Ваш труд — это самый наглядный и ценный пример экологической ориентированности. Вместе мы создаем благоприятную среду и показываем, что чистота и порядок начинаются с каждого из нас», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Всероссийская акция «Вода России» – это часть комплексной работы по сохранению водных ресурсов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». По нацпроекту в Самарской области продолжается расчистка правого притока Волги – реки Сызранка. До 2028 года будет расчищено более 33 га акватории. Также до 2030 года планируется проектирование и расчистка более 2 км русла реки Сок в Красноярском районе региона.

 

Фото: freepik.com

