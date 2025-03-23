Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории

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Текущий год может занять место в числе пяти самых теплых в истории. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой - прим. ТАСС) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха", - сказал он.

Вильфанд добавил, что точно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, станет возможно во второй половине года.