Вильфанд: январская погодная аномалия повторится и в следующих месяцах

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Погода в Москве в январе 2025 года существенно отличается от нормативных значений, заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу "Россия 1" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурные качели" в Москве и других регионах России аномальны для январской погоды.

"Сейчас просто очень сильная аномалия! В Москве температура на 8-10 градусов отличается от нормы. И февраль, и март температурные показатели прогнозируются выше нормы на европейской территории России ", – заявил в эфире телеканалу "Россия 1" Вильфанд.

Ранее он подчеркнул, что из-за теплой погоды в ближайшее время в шести округах РФ прогнозируются опасные погодные явления.

Так, в Калининградской области ожидаются снегопады, метель и снег – в Карелии, для Московской и Ленинградской областей прогнозируется смена осадков – от снега до дождя, пишет Смотрим.