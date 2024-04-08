Вильфанд спрогнозировал майское тепло в центре европейской России

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Температура воздуха в центре европейской части РФ до конца недели будет на 7−8 градусов выше многолетних значений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В центр европейской России возвращается очень теплая погода. В Москве и сопредельных областях температура будет выше климатической нормы на 7−8 градусов, до четверга включительно. Это, конечно же, майская погода, причем второй половины мая», — сказал он, отметив, что такая погода обусловлена переносом теплых воздушных масс из Атлантики. Будет облачно, давление около нормы, местами возможен небольшой дождь, но значительных осадков не ожидается.

По словам метеоролога, в ночь на понедельник в Москве ожидается плюс 7−9 градусов, в последующие дни минимальные значения будут около плюс 10 градусов. В понедельник днем столбики термометров поднимутся до плюс 17−19 градусов, по области — до 21 градуса. Во вторник воздух в столице также прогреется до 21 градуса, а в среду — до плюс 23 градусов.

В четверг воздушные массы начнут поступать не с юга Атлантики, а из умеренных акваторий, но воздух все же теплый, поэтому в четверг прогнозируется небольшое понижение температуры до плюс 15−20 градусов, но она все равно будет выше нормы примерно на 6 градусов, отметил Вильфанд. В пятницу воздушные массы начнут перемещаться с запада, погода станет более облачной, прогнозируется небольшой дождь, добавил он.

«И вот только в выходные дни ожидается понижение температуры, но температура все равно будет выше нормы на 3−4 градуса», — заключил Вильфанд.