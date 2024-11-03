Вильфанд: с 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом

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Территория, покрытая снегом, в России увеличится с 5 ноября до 85%, однако потом покров вновь сократится. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 числа (ноября - прим. ТАСС) вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа - все будет в снегу, [что составит] 85% как минимум", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что это временный снежный покров. Он также отметил, что процентное соотношение будет варьироваться, такая ситуация является обычной для периода предзимья.