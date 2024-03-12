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Весной 2024 года в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 2 очистных сооружения

12 марта 2024 15:34
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В Кинеле завершается реконструкция двух объектов канализационных очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

В городском округе Кинель Самарской области завершается реконструкция двух объектов канализационных очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«За 5 лет реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в Самарской области введено в эксплуатацию всего 10 объектов, – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина. – В поселке Лебедь и в поселке городского типа Усть-Кинельский региона с 2021 года велись работы по модернизации канализационных очистных сооружений, в настоящее время строительно-монтажные работы на объектах завершены. Запуск в эксплуатацию запланирован этой весной. Мощность очистных сооружений в поселке Лебедь составит 17 000 м3 в сутки, в Усть-Кинельском – 2 700 м3 в сутки».

На реализацию двух проектов из федерального бюджета было направлено свыше 1,3 млрд рублей: более 946 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в поселке Лебедь и почти 408 млн рублей – на объект в Усть-Кинельском.

Следует отметить, что существующие очистные сооружения построены около полувека назад. Оборудование и конструктивные элементы в процессе эксплуатации утратили свои характеристики, работали неэффективно и уже не обеспечивали очистку сточных вод до действующих нормативных требований. Кроме того, ввиду увеличения численности населения и повышения нагрузки на очистные сооружения требовалась их модернизация.

Благодаря проделанной с 2019 года работе прирост мощности очистных сооружений вырос с нуля до 0,3008 км3 в год. Среди крупнейших проектов, реализованных за эти годы, – завершённая в 2021 году реконструкция системы обеззараживания сточных вод на городских очистных сооружениях канализации Самары и реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на ГОСК Самары, которая была завершена в прошлом году.

В текущем году реализация проекта «Оздоровление Волги» продолжается: на данный момент в Самарской области ведутся работы одновременно на ещё 6 объектах федерального проекта «Оздоровление Волги» – реконструкция канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске, Нефтегорске, в селе Солнечная Поляна городского округа Жигулевск и поселке Безенчук, строительство очистных сооружений в поселке Новокашпирский городского округа Сызрань и селе Приволжье, сообщает пресс-служба ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

 

Фото предоставлено пресс-службой ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»

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