Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайшие 1-2 часа с сохранением в первой половине ночи 31июля.
В западных районах Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Многие сотрудники уже не в первый раз пришли сдавать кровь, но были и новички.
В Тольятти сотрудники сотрудники МЧС стали донорами крови
Также зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 м.
На пляжах города Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей
На видеозаписи Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей, нецензурно выражается и говорит, что ненавидит русских.
МИД Норвегии выразил сожаление из-за поведения сотрудницы консульства в отеле Мурманска
Автомобиль выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой,  погибли двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков.
Пять человек, включая троих детей, погибли на Кубани в ДТП
В мире только несколько команд, которые профессионально могут выпутать из сетей таких больших животных.
Зоолог рассказал о сложностях спасения запутавшегося в сетях кита
Для гостей были проведены две тематические экскурсии, рассказывающие об истории нашего города в разные его периоды.
Исторический парк «Россия — Моя история» в Самаре посетили дети из Луганской народной республики
Специалисты медсанчасти в 6 подразделениях оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 000 человек, в том числе более 14 000 детей.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую медико-санитарную часть №2
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В западных районах Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, возможен град

30 июля 2022 21:17
69
В ближайшие 1-2 часа с сохранением в первой половине ночи 31июля.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа с сохранением в первой половине ночи 31июля местами в западных районах Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, ливни, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

при грозе:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:     pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
275
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
781
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
442
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
653
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
693
Весь список