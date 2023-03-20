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В Яндекс Картах появились пункты сбора вторсырья, проверенные Гринпис

20 марта 2023 10:05
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В Яндекс Картах появились пункты сбора вторсырья, проверенные Гринпис

В Яндекс Картах теперь можно найти более 24 000 пунктов сбора вторсырья, проверенных Recyclemap — проектом Гринпис в России. Это позволит пользователям быстро находить подходящие пункты поблизости и строить к ним маршруты. А ещё сохранять в закладках, составлять списки и делиться с теми, кто также заинтересован в раздельном сборе отходов.

Достаточно ввести в поисковой строке «раздельный сбор отходов», и Карты покажут проверенные пункты по всей России. Среди них можно выбрать только те, что принимают макулатуру, лампочки, пластиковые бутылки, — в этом помогут фильтры по 21 материалу. Можно и сразу ввести в поисковую строку запрос с нужным материалом. Например, «куда сдать батарейки» или «куда сдать картон».

Также попасть на карту с отмеченными пунктами переработки можно по QR-коду на коробках Яндекс Маркета. Это поможет правильно утилизировать упаковку и другие отходы.

Recyclemap — это 40 000 волонтёров в 54 городах России. Они обходят пункты приёма отходов и контейнеры и сообщают об изменениях и новых точках. А модераторы проверяют эту информацию: поддерживают связь с обслуживающими организациями и владельцами пунктов, посещают мусоросортировочные центры. Таким образом, пользователи могут не сомневаться, что отходы правильно переработают, а не оставят лежать на полигонах.

Яндекс Карты — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать повседневные задачи. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 миллионов человек.

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