В Тольятти планируют восстановить более 50 гектаров городского леса

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Главный городской лесничий Тольятти Анатолий Подгорнов сообщил, что в этом году в Тольяттинском лесничестве в рамках программы по лесовосстановлению предусмотрены посадки на 50 гектарах, а также дополнение культур на участках, где нужно восстановить недостаток саженцев, не прижившихся или погибших по разным причинам. В рамках контракта с администрацией эту работу выполнит муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой".

Плюсом к этим площадям силами тольяттинских заводов этой весной посажено девять гектаров леса и порядка 12 дополнено лесными культурами.

Анатолий Подгорнов отметил также, что после пожаров 2010 года в Тольяттинском лесничестве восстановлено порядка 1,2 тысячи лесных гектаров, в том числе более 160 гектаров силами заводов и добровольцев. Сейчас в статус лесов перевели уже 450 гектаров молодых посадок. Он добавил, что по нормативам при посадках подготовленных для лесовосстановления площадей на каждый гектар высаживают примерно 4,4 тысячи сеянцев лесных пород, пишет Сова.