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В СОУНБ пройдет Всероссийский научно-практический семинар «Инновации и «зелёные» технологии для газохимии  и нефтепереработки»

20 декабря 2022 14:22
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Семинар затрагивает такие вопросы, как  расширение ассортимента выпускаемой продукции в рамках импортозамещения и решение назревших экологических проблем.

22 декабря в 11:00 Центр поддержки технологий и инноваций Самарской областной универсальной научной библиотеки проводит Всероссийский научно-практический семинар «Инновации и «зелёные» технологии для газохимии  и нефтепереработки».

Модератор: Афанасьев Сергей Васильевич - кандидат химических наук, доктор технических наук, начальник ОСиС  ПАО «Тольяттиазот».

Семинар станет местом обсуждения современного состояния и перспектив внедрения «зелёных» инновационных технологий на газохимических предприятиях России и у производителей азотных удобрений с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции в рамках государственной программы импортозамещения, наращивания объёмов переработки природного газа и оздоровления экологической ситуации в регионах, снижения «углеродного следа» и наращиванием нефтедобычи на истощённых месторождениях и с высоковязкой нефтью путём использования диоксида углерода.

Всероссийский научно-практический семинар «Инновации и «зелёные технологии» в газохимии и нефтедобыче» является важным событием, так как затрагивает такие проблемные вопросы, как совершенствование действующих производств на промышленных предприятиях, расширение ассортимента выпускаемой продукции в рамках импортозамещения и решение назревших экологических проблем.

Масштабное собрание вписывается в постулаты Самарского экологического стандарта «Атмосферный воздух. Охрана окружающей среды», принятого губернской думой в минувшем году и созданного усилиями ведущих учёных региона.

Сегодня многие предприятия страны активизировали свою деятельность по модернизации установок, снижению так называемого «углеродного следа», то есть учёту выбросов парниковых газов и их практическому использованию. Не остаётся в стороне и Самарская область, поскольку это актуально: выбросы углекислого газа с ТЭЦ и предприятий которой составляют десятки миллионов тонн в год. В регионе создан задел по решению этой государственной проблемы. Достоинством действующих технических решений является то, что отходы производств рассматриваются как сырьё и вовлекаются в отдельный технологический процесс.

В современной жизни назрела необходимость укрепление сотрудничества вузовской и заводской науки, активизация изобретательской деятельности. Поэтому впервые в научно-практическом семинаре представлены не только ведущие вузы (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Казанский научно-исследовательский технический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самарский государственный технический университет и другие), но и такие крупные организации, как ПАО «Тольяттиазот», Роснефть, Татнефть, НПЗ и другие, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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