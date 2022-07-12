В Сочи продлили запрет на купание в море из-за шторма

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Запрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР, передает РИА Новости.

"На всех пляжах города поднят красный флаг, — уточняют в ассоциации. — При этом туристы могут там отдыхать. Но входить в воду сейчас не стоит — волнение в некоторых местах достигает двух баллов. На береговой линии дежурят спасатели".

Городской пляж "Ривьера" с понедельника закрыт для купания, но заполнен отдыхающими. По словам спасателей, загорать можно, если не приближаться к воде более чем на четыре метра. Такая же ситуация на городском пляже "Маяк" в центральном районе Сочи.

На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в регионе ливни, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы, формирование смерчей над Черным морем.

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