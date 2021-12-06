В Самарской области вредные выбросы в атмосферу сокращены на 17,2% за последние 10 лет

159

Вредные выбросы в атмосферу сокращены на 17,2% за последние 10 лет в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках презентации седьмого издания доклада "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", которая транслировалась онлайн, передает ТАСС.

"Перед мировым сообществом сейчас стоит непростая задача по снижению негативного антропогенного воздействия. Благодаря применению наилучших доступных технологий выбросы в атмосферу за последние десять лет на территории Самарской области сократились на 17,2%. Большое внимание уделяется развитию альтернативной, так называемой, зеленой энергетики. [Мы] приняли специальный региональный закон для налогового стимулирования создания таких объектов", - сообщил глава региона.

Он также рассказал, что сейчас в регионе уже реализуется инвестиционный проект по строительству сети ветроэлектростанций. Предполагается, что к концу 2023 года в регионе будут работать 52 установки. Помимо этого, в Самарской области уже работают солнечные электростанции и одна из крупнейших в Европе Жигулевская гидроэлектростанция. Доля зеленой энергетики в регионе достигает 42,8%, подчеркнул Азаров.

Фото: pixabay