В Самарской области завершаются работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции

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В Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями и вспомогательными сооружениями в сельском поселении Большая Глушица Большеглушицкого района, которая продолжалась 2 года. По планам объект будет запущен в работу в декабре 2022 года, благодаря чему около 10 000 жителей села будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам.



«Всего в 2022 году в Самарской области будет сдано в эксплуатацию 6 объектов водоснабжения. Таким образом, мы уверенно приближаемся к цели – повысить процент жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня 91,1%, а городского населения – до 94,9%. Для достижения этих показателей в период 2019-2024 гг. из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере более 3,5 млрд рублей. Только на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в селе Большая Глушица было выделено более 175 млн рублей», – рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.



В состав реконструируемого комплекса в сельском поселении Большая Глушица входят три группы сооружений. 1 группа расположена на берегу Большеглушицкого водохранилища, откуда осуществляется забор воды. В нее входят самотечные трубопроводы глубинного водозабора, затопленный раструбный водоприемник, камера переключения водозабора (задвижек), перекачивающая насосная станция первого подъема, а также система соединительных трубопроводов.



Во 2 группу входят инженерные сети, расположенные между насосной станцией и площадкой с фильтровальными сооружениями — представлены тремя нитками напорных трубопроводов диаметром 160 мм, длиной 1850 м.



Сооружения 3 группы расположены на площадке фильтровальной станции (внутри контура периметрального ограждения). Сюда входят здание насосно-фильтровальной станции, два полузаглубленных накопительных резервуара на 750 м³ каждый с системой подводящих и отводящих трубопроводов очищенной питьевой воды, камера переключения и управления, расположенная между резервуарами, внутриплощадочные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.



К настоящему моменту основные работы по реконструкции комплекса завершены. На заключительном этапе предстоит выполнить работы на втором накопительном резервуаре, завершить обустройство наружного освещения, автоматизации, вентиляции и отопительных систем, а также обеспечить восстановление нарушенного благоустройства и покраску здания насосно-фильтровальной станции.



С начала реализации программы «Чистая вода» в Самарской области в эксплуатацию уже были введены 5 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Всего в рамках проекта в регионе предполагается строительство 19 объектов до 2024 года.



