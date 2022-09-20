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В Самарской области зафиксировано сразу два температурных рекорда

20 сентября 2022 11:52
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В Самарской области зафиксировано сразу два температурных рекорда

Сразу два «жарких» температурных рекорда на воде были зафиксированы в начале сентября 2022 года. Непривычно палящее солнце прогрело не только землю, но и воду в Волге, в районе Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.

В «Приволжском УГМС» подвели итоги прошедших дней и выяснили: рекордно теплая вода была в обоих водохранилищах. С 3 по 5 сентября на Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура воды составляла 22,5 - 23,5 градуса и превысила значения предыдущего максимума за период с 1988 года на 0,3 - 0,7 градуса: 34 года не было под Тольятти такой теплой воды в Волге. Примерно в эти же дни, 3 и 4 сентября, был зафиксирован еще один рекорд, которого не знали больше полвека: на Саратовском водохранилище у Самары температура воды составляла 22,1 – 22,7 градуса и также превысила абсолютный максимум с 1969 года на 0,5 - 1,1 градус.

Напомним, почти весь август температура воздуха в Самарской области была аномально высокой - и сейчас Волга не спешит отдавать накопленное за лето солнечное тепло, пишет Маленькая Сызрань. 

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