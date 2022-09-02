В Самарской области Волга прогрелась до рекордной температуры

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В Самарской области зафиксировали новый погодный рекорд. Об этом сообщили представители Приволжского УГМС.

— В среду, 31 августа, температура воды в Куйбышевском водохранилище составила +22,9... +24,3 градуса. В районе Тольятти же — +24,3 градуса. Это на 4,1 градуса выше нормы, — рассказали синоптики.

Как сообщили специалисты, колебания вод в Волге в тот день составили от -7 до +1 сантиметра. Всего же уровень воды составлял от 52,13 до 52,22 метра.

— В верхнем бьефе Жигулевской ГЭС тот показатель составил 52,13 метра. Эта цифры ниже нормального уровня на 87 сантиметров. Но выше среднего многолетнего значения на 18 сантиметров, — добавили в Приволжском УГМС.

Между тем синоптики уже опубликовали прогноз погоды на сентябрь 2022 года. По словам представителей Гидрометцентра России, средняя месячная температура будет колебаться от +12 до +14 градусов. Однако специалисты не исключают и погодных аномалий, пишет 63.ру.