В Самарской области вода в Волге прогрелась до 23 градусов

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Солнечная и жаркая погода, установившаяся в регионе несколько дней назад, повлияла на температуру водоемов. Так, главная водная артерия губернии за это время заметно потеплела.

Замеры, сделанные 9 июля, показали 23 градуса в Волге у берегов Сызрани, 21,5 - в районе Самары и 22,5 - в Тольятти, пишет Сова.

Городские пляжи все больше заполняются любителями отдыха у воды. В областной столице разрешено купаться в 9 локациях: здесь проверили воду и песок на безопасность, а также установили новое оборудования для комфортного времяпрепровождения.

Синоптики сообщили, что до 12 июля в регионе будет аномальное пекло: воздух раскалится до 35 градусов.