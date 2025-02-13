В Самарской области в начале следующей недели ожидают сильный мороз

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Как сообщает Центр ФОБОС, антициклон, который обеспечил рекордное атмосферное давление в Центральной России, отступает. На смену ему с севера идет холодный атмосферный фронт, и к выходным один из вихрей достигнет Самарской области.

В регионе поднимется ветер, пойдет снег, а после выходных похолодает. Давление, понизившись на несколько дней, снова начнет расти.

Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, снегопады ожидаются с 14 по 18 (как минимум) февраля. В понедельник, 17 февраля, воздух ночью остынет до минус 21 градуса. Такой же мороз прогнозируется и ночью 18 февраля. Днем термометры покажут минус 10-15 градусов, пишет СитиТраффик.