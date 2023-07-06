В Самарской области установлен запрет на посещение лесов

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В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области (IV-V классы пожарной опасности), с 6 по 13 июля включительно на территории всех лесничеств Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима, в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Контакты специализированной круглосуточной диспетчерской службы: 8(846)2310063.