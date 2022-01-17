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В Самарской области усилится ветер

17 января 2022 21:03
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Днем метель при видимости 1-2 км.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 18 января местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, днем метель при видимости 1-2 км".

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pixabay

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