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В Самарской области стартует всероссийский эко-марафон «Переработка»

5 марта 2024 12:18
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В Самарской области стартует всероссийский эко-марафон «Переработка»

Весной 2024 года в Самарской области стартует Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при поддержке краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Самарской области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Напомним, Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию подчеркнул - задача к 2030 году сортировать все, что подлежит сортировке — все твердые отходы и не менее четверти из них использовать вторично. Владимир Путин отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, удалось улучшить экологию во многих населенных пунктах. В Самарской области в этом направлении ведется активная работа: ликвидированы более 800 несанкционированных свалок, идет работа по объектам накопленного экологического вреда, качественные изменения произошли и в системе сортировки и переработки отходов, хорошими темпами продвигается проект Оздоровление Волги. По проекту «Комплексная система обращения с ТКО» на территории региона до конца года будут выполнены 8 мероприятий по строительству, модернизации объектов обращения с отходами. Увеличена доля ТКО, направленных на обработку, с уровня 2018 года 8% до 55% в 2024 году, а также доля утилизируемых ТКО с 1 % до 10%. Доля захоронения ТКО уменьшится с 99% до 90%.

Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА проводится два раза в год. В предыдущей кампании, с 8 ноября по 25 декабря 2023 года, в Самарской области было собрано 52 415 кг макулатуры. Лучшие результаты показали г. Самара, Хворостянский, Исаклинский и Алексеевский районы. Кроме того, в ноябре 2023 года команда проекта посадила деревья в Луганской народной республике, недалеко от города Брянка на Братской могиле времен Великой Отечественной войны. Братская могила нуждалась в озеленении и было принято решение высадить аллею из саженцев 15 рябин и 15 берез высотой более 2 метров. Участники акции "Сдай макулатуру - спаси дерево" Самарской области внесли свой вклад и собрали 66 300 руб.

Новый этап эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА пройдет с 1 по 26 апреля 2024 года. Принять участие в акции могут учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самарской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте - это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдавайбумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com. 

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Макулатуру хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей. Гофрокартон хорошо развернуть и компактно свернуть, либо спрессовать.

Все участники акции будут награждены благодарностями, а самые результативные - денежными премиями. Денежные премии в размере от 2 руб. за 1 кг выплачиваются, если общий вес макулатуры, собранной муниципальным образованием составит более 2000 кг. В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы: аллею из хвойных, лиственных или плодовых деревьев. По результатам акции будет составлен «Зеленый рейтинг» муниципалитетов.

 

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