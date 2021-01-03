В Самарской области сохранится умеренно-морозная погода

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По данным Приволжского УГМС, днем 3 января в Самарской области погода сохранится как накануне.

Ожидается облачность, небольшой, местами умеренный снег. Скорость юго-восточного ветра составит 6-11 м/с. Температура воздуха в Самаре -6...-4 °C, а по области -8...-3 °C.



В ночь на понедельник, 4 января, в регионе тоже прогнозируют небольшой снег. Ветер сменит свое направление на южное и немного утихнет. Он будет дуть со скоростью 5-10 м/с. При этом слегка похолодает. Столбики термометров опустятся до -11 °C.