В Самарской области снова прошел рекордный ливень

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Во вторник, 8 июня, в Самарской области зафиксировали абсолютный суточный максимум количества осадков. Вчерашний ливень установил новый рекорд в Аглосе. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, накануне здесь выпало 18,8 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения максимума составило 1 мм. Последний раз такой сильный дождь в Аглосе наблюдали в 1985 году.



Напомним, 4 июня в Самарской области тоже был побит рекорд по осадкам. Показатели обновили метеостанции в Самаре, Авангарде, Большой Глушице и Аглосе. В тот день было перекрыт максимум количества осадков 77-летней давности, пишет Сова.инфо.