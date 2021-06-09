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В Самарской области снова прошел рекордный ливень

9 июня 2021 11:00
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В Самарской области снова прошел рекордный ливень

Во вторник, 8 июня, в Самарской области зафиксировали абсолютный суточный максимум количества осадков. Вчерашний ливень установил новый рекорд в Аглосе. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, накануне здесь выпало 18,8 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения максимума составило 1 мм. Последний раз такой сильный дождь в Аглосе наблюдали в 1985 году.

Напомним, 4 июня в Самарской области тоже был побит рекорд по осадкам. Показатели обновили метеостанции в Самаре, Авангарде, Большой Глушице и Аглосе. В тот день было перекрыт максимум количества осадков 77-летней давности, пишет Сова.инфо.

Теги: дождь погодные аномалии

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