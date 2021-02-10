В Самарской области следят за качеством воды в реках

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9 февраля специалисты Природоохранного центра Самарской области провели забор водных проб на реке Большой Кинель.

Оценка изменений качества воды в малых реках в результате влияния антропогенных факторов – одно из направлений деятельности регионального природоохранного центра. Воду в реках Самарской области проверяют ежеквартально. Особенно в тех местах, где предприятия производят сброс стоков. Лабораторное оборудование позволяет проводить высокоточные достоверные исследования.

В зимний период забор водных проб проводят во время сильных морозов. В пробуренную лунку на тросе опускают специальный пробоотборник. Далее пронумерованные пробы доставляют в лабораторию, где в течение недели вода исследуется на наличие примесей.

«За последние несколько лет мониторинг выявляет положительную динамику по качеству воды. Предприятия, расположенные на территории региона, стали относиться более ответственно к вопросам экологической безопасности», - сообщила Екатерина Якунина, ведущий инженер ГБУ СО «Природоохранный центр».

Чистота водных объектов – залог благополучной экологической обстановки региона. В целом по итогам 2020 года экстремальных загрязнений в реках губернии нет, отмечают специалисты центра.

Всего в прошлом году было проведено 120 проб, исследовались реки Буян, Кондурча, Сапаевка, Большой Кинель, Ерик Кривуша, Падовка, Самара, Уса, Сок, Крымза, Лагерная, Большой Черемшан. Одним из самых благополучных в экологическом смысле водоемов считается река Уса, протекающая на территории Сызранского и Шигонского районов.

Напомним, мониторинг окружающей среды – одна из важнейших целей национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области реализуются 6 из 11 федеральных составляющих нацпроекта. Задачу контролировать состояние окружающей среды в регионе поставил Губернатор Дмитрий Азаров.