Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями промпредприятий в Снежном.
Кооперация предприятий, ремонт соцобъектов и создание молодежного центра: Вячеслав Федорищев посетил Снежное ДНР
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сегодня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, с сохранением ночью и утром 28 июля
Оценили ход работ по ремонту трамвайных путей на улице Ново-Садовая, по реконструкции улицы XXII Партсъезда, обновлению улицы Чернореченская и здания бывшего кинотеатра «Россия».
В Самаре проверили ход работ на социально-значимых объектах
Замысел скульптурной композиции заключается в символическом изображении подвига Валерия Грушина в момент спасения тонущих людей.
Арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина поборется за высокие места VII премии «Золотой Трезини»
На почве ссоры он нанес несколько колото-резаных ранений 14-летней девочке.
В Самаре 16-летний самарец обвиняется в покушении на убийство
Центральной площадкой станет набережная Волги в Самаре.
День физкультурника: физкультурно-спортивные мероприятия пройдут на территории всей Самарской области
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
28 июля в губернии местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу.
Сотрудники ГИМС СО ежедневно проводят патрулирования водных объектов
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.56
0.15
EUR 93.26
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области сегодня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, с сохранением ночью и утром 28 июля

27 июля 2024 19:33
134
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-18 м/с, ливень, с сохранением ночью и утром 28 июля.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
27 июля 2024, 14:57
28 июля в губернии местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С. Экология
225
Будьте внимательны и осторожны!
26 июля 2024, 15:05
В ближайший час в Самаре ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень, возможен град
Будьте внимательны и осторожны! Экология
429
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
25 июля 2024, 14:49
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С. Экология
586

В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли
27 июля 2024  10:40
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли
401
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
1644
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
410
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
1085
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
506
Весь список