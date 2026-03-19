В Самарской области провели комиссионное обследование шести гидротехнических сооружений

В рамках подготовки к весеннему половодью 2026 года проведено обследование переливных плотин и гидроузлов в Чапаевске, Тольятти, а также в Борском, Красноармейском и Красноярском районах. Мероприятия проведены для оценки готовности сооружений к безаварийной работе и безопасному пропуску весеннего половодья. Всего в регионе расположены 588 ГТС на прудах и водохранилищах: подготовка ведется по всем сооружениям, но шесть из них находятся в зоне особого внимания. Обследования проходили при участии специалистов минприроды, министерства региональной безопасности, Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области и муниципалитетов.

«Гидротехнические сооружения находятся в муниципальной собственности. Специалисты ведомств помогают своевременно выявлять проблемные участки. В каждом случае — индивидуальные решения: где-то требуется замена электрооборудования, где-то необходим локальный ремонт элементов для сработки водохранилищ. Недочеты будут устранены до начала половодья. Вопрос находится на контроле Ростехнадзора», – рассказали в пресс-службе минприроды Самарской области.

Первоочередные меры направлены на безаварийный пропуск паводковых вод. В качестве системных решений ведется капремонту гидротехнических сооружений при поддержке областного правительства. Так, в 2025 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт гидроузла на овраге Сухая Таволжанка в Борском районе. Работы планируется выполнить в 2027 году по госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».

Также в прошлом году завершен капремонт плотины на реке Орлянка в Сергиевском районе. В 2026 году завершится капремонт ГТС на реке Большой Иргиз в Пестравке, планируется ремонт плотины на водохранилище «Крутой Дол» в Сергиевском районе и строительство нового гидротехнического сооружения в Большеглушицком районе.