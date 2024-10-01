В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь

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Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на октябрь. Судя по данным метеорологов, месяц будет теплым.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 6,8 до 8,6 градуса. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили в Гидрометцентре России.

По словам синоптиков, обычно в октябре средняя температура воздуха составляет 4-8 градусов. Жаркие аномалии случаются чаще, чем морозные.

"В октябре бывают теплые солнечные дни, когда воздух в дневные часы прогревается до +26…+31°С, как это было 1927,1936,1991,1999 годах на метеостанциях Акбулак, Безенчук, Сурское, Земетчино, Александров Гай. А вот сильные морозы не наблюдались последние 40 лет. Абсолютные значения минимальных температур воздуха (минус 20-26 градусов) были зафиксированы в 1912,1940,1968,1976 годах на метеостанциях Земетчино, Авангард, Петровск, Инза, Беляевка", — говорят синоптики.

По их словам, осадки в октябре чаще всего выпадают в виде дождя, но возможен и снег. Сумма осадков составляет 24-60 мм, пишет Волга Ньюс.