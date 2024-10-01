В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь

Я нашел ошибку
Главные новости:
Два современных ЭКГ-аппарата и УЗИ-аппарат со всеми типами датчиков.
Диспансеризация: новое оборудование помогает специалистам Самарской больницы №4 эффективно выявлять патологии 
В дисциплине «эстетический фитнес» победительницей стала Мария Гладина из Самары, в дисциплине «бодифитнес» первой была Валерия Мусина из Тольятти.
Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал самарский атлет Денис Королев
Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы «Школа героев».
В Самарской области стартовала региональная программа «Школа Героев»
Цифровой Диктант признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности.
Эксперты рассказывают о главных акцентах пятого сезона «Цифрового Диктанта»
Программа фестиваля.
В губернии пройдет Всероссийский парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча жителей Самары серебряного возраста с врачом общей профилактики.
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
Также представители Росгвардии проводили консультации для граждан по вопросам поступления на службу в ВНГ РФ и в ведомственные вузы Росгвардии.
Росгвардейцы стали участниками всероссийского фестиваля творчества участников СВО в Самаре
За время проведения проверки полицейскими раскрыто 31 преступлений, составлен 865 протокол за нарушение административного законодательства и задержано 5 лиц, находящихся в федеральном розыске.
В регионе полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.51
EUR 104.17
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь

1 октября 2024 13:25
158
В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на октябрь. Судя по данным метеорологов, месяц будет теплым.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 6,8 до 8,6 градуса. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили в Гидрометцентре России.

По словам синоптиков, обычно в октябре средняя температура воздуха составляет 4-8 градусов. Жаркие аномалии случаются чаще, чем морозные.

"В октябре бывают теплые солнечные дни, когда воздух в дневные часы прогревается до +26…+31°С, как это было 1927,1936,1991,1999 годах на метеостанциях Акбулак, Безенчук, Сурское, Земетчино, Александров Гай. А вот сильные морозы не наблюдались последние 40 лет. Абсолютные значения минимальных температур воздуха (минус 20-26 градусов) были зафиксированы в 1912,1940,1968,1976 годах на метеостанциях Земетчино, Авангард, Петровск, Инза, Беляевка", — говорят синоптики.

По их словам, осадки в октябре чаще всего выпадают в виде дождя, но возможен и снег. Сумма осадков составляет 24-60 мм, пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
202
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
1 октября 2024  09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
291
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
546
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1434
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
806
Весь список