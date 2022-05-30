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В Самарской области появится областная программа экологического воспитания 

30 мая 2022 18:38
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Виктор Кудряшов провел заседание Общественного совета по экологической безопасности.

27 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание Общественного совета по экологической безопасности. В заседании совета приняли участие руководители министерств и ведомств области, представители общественности, социально ответственного бизнеса, главы муниципальных образований губернии.

Центральной темой заседания совета стало развитие системы экологического образования и просвещения в Самарской области. Стратегической целью экологического образования является формирование у детей экологического мировоззрения, основу которого составляют научные знания, экологическая культура и этика. Важно, что в нашей области эта работа ведется согласно основным принципам: непрерывности экологического образовательного процесса (начиная с дошкольного образования и заканчивая профессиональным) и его практической применимости. В регионе действуют более ста школьных экологических отрядов, работает детское волонтерское экологическое движение, школьные лесничества. В течение учебного года дети и подростки участвуют в акциях экологической направленности, молодежных субботниках, готовят выставки рисунков, фотографий и поделок. Самарская область активно участвует во Всероссийском экологическом диктанте. Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская рассказала, что в 2021 году в нем приняли участие более 137 тысяч учащихся нашей области, это третья позиция в стране. 

Председатель облправительства призвал активнее привлекать школьников к промышленному туризму: «Интересными и познавательными будут экскурсии на объекты, деятельность которых обеспечивает бережное отношение к окружающей среде. К примеру, у нас есть солнечная электростанция, прекрасная оранжерея, строится крупнейший в стране ветропарк». Руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов сообщил, что такой туристический продукт в регионе будет создан в ближайшее время.

«Участвуя в экологических мероприятиях, школьники и студенты лучше узнают нашу природу и проблемы, связанные с её сохранением, - считает председатель регионального Правительства. - Несомненно, эта работа требует систематизации, поэтому сегодня мы договорились о создании областной программы экологического воспитания. Элементы такой программы уже есть, в этом процессе участвуют не только органы власти, муниципалитеты и общественные организации, но и коммерческие компании. Важнейшие экологические акции на нашей территории проводят Роснефть, Транснефть, Газпром, компания Балтика, многие другие. Огромную работу проводит Региональный оператор по обращению с отходами». 

Заместитель директора-руководитель Экологического управления общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко рассказала, что за 3,5 года регоператором запущены и реализуются пять экологических направлений: социально-экологический проект «Школа, ВУЗ, ССУЗ – Разделяй со мной!», эколого-благотворительный проект #Добрые_крышечки, утилизация батареек, социально-экологический проект «ЭкоМобиль» и социально-экологический проект по сбору вторичных материальных ресурсов «ЭкоПункт». Так, ЭкоПункт, стационарный пункт приёма вторсырья, начал работу осенью прошлого года. Он работает и принимает жителей г.о. Самара 3 дня в неделю (в том числе в субботу и воскресенье). В рамках проекта жители могут сдать 9 видов вторсырья: макулатуру, определённые виды пластика, металл, стекло, ветошь и т.д. В случае возникновения трудностей при сортировке специалист ЭкоПункта помогает сориентироваться гостям и акцентирует их внимание на способах снижения количества образуемых отходов, а также на соблюдении базовых правил обращения с отходами в быту.

На совещании была выдвинута инициатива по созданию в регионе экологического образовательного центра, который помимо обслуживания туристов займется экологическим просвещением. Виктор Кудряшов поблагодарил общественников за предложения, отметив, что работа такого центра будет способствовать изменению экологического сознания граждан.

Также на заседании Общественного совета обсудили развитие особо охраняемых природных территорий как объектов туризма. Так, в национальном парке «Самарская Лука» действуют 33 туристических маршрута. Как отметил директор парка Евгений Березкин, схемы маршрутов составлены с учетом мнения туристской общественности и природоохранного законодательства. Сеть маршрутов максимально охватывает наиболее интересные для посещения места, природные зоны и ландшафты Самарской Луки. Маршруты поддерживают наиболее популярные в парке виды туризма: экскурсионный, велосипедный, конный, пеший, снегоходный, лыжный. Директор ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» Андрей Латыпов рассказал о завершении реконструкции эко-парка «Царь-бор», который представлен двумя основными объектами – кольцевой экологической тропой и игровой зоной, рассчитанной на детей разных возрастных категорий и взрослых.

Особое внимание уделяется вопросу доступности ООПТ для жителей Самарского региона. Руководитель Жигулевского государственного природного биосферного заповедника Роман Горелов сообщил о планах расширить перечень посетителей, имеющих право на льготу, включив в него жителей Самарской области. В свою очередь, Виктор Кудряшов поручил профильному министерству рассмотреть вопрос поддержки заповедника посредством обратных субсидий.

 

Фото:    pixabay

 

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