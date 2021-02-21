В Самарской области похолодает до -38 градусов

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В Самарской области объявили штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, морозы станут еще сильнее. И сохранится такая погода в период с 21 по 25 февраля.

— Среднесуточная температура воздуха окажется на 9 градусов ниже климатической нормы. В начале следующей недели циклонический вихрь, закрутив атмосферную воронку в районе Актюбинска, быстро уйдет за Урал, открыв путь в Поволжье дополнительной порции арктического холода. Достаточно крепкие морозы, обосновавшиеся в регионе, в ночные часы местами усилятся до -33... -38 градусов. Северный ветер добавит ощущение еще более низких значений температуры воздуха. Такие метеоусловия увеличивают риск переохлаждения, — рассказала синоптик Анна Елецкая.

В ночь на воскресенье, 21 февраля, ожидается -24... -29 градусов, местами — от -30 до -35 градусов. Днем будет от -16 до -21 градуса. Осадков не прогнозируют. Ветер будет неустойчивым и слабым. Аналогичный температурный фон сохранится и в понедельник, 22 февраля. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, 5–10 метров в секунду.

Самым холодным будет 23 февраля. Ночью ожидается от -28 до -33 градусов, местами — до -38 градусов. Днем будет от -22 до -27 градусов. Ветер северный, 7–12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15–18 метров в секунду, пишет 63.ру.