Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, во Всемирный день театра, назвали имена лауреатов Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Пять призовых мест у Самарской области: подвели итоги Фестиваля «Театральное Приволжье»
В парке будет выполнен значительный объем работ по благоустройству – строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты.
Проект реконструкции Загородного парка обсудили в Правительстве региона
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается усиление ветра
Полноценная страховая защита действует лишь в случае, когда речь идет о выезде на так называемый «зимник».
«Росгосстрах»: получить выплату за уплывшую на льдине машину не получится
Бесплатные правовые консультации пройдут в приемной УПЧ в СО.
31 марта - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Жителей Самарской области приглашают посетить различные культурные мероприятия.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели в губернии
Жители Самарской области могут заявить о своих проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Открыт сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени»
Всем ее участникам энергетики спишут пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.
Весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области приближается к экватору
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидается усиление ветра

27 марта 2023 18:08
51
Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с с сохранением до конца дня 27 марта.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В ходе которого были рассмотрены их обращения в органы власти.
27 марта 2023  14:43
Виктор Кудряшов провел прием граждан
222
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
27 марта 2023  12:44
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
212
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
27 марта 2023  11:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
198
В Самаре введут особый противопожарный режим
26 марта 2023  13:05
В Самаре введут особый противопожарный режим
500
Какие изменения ожидают россиян в апреле
26 марта 2023  12:36
Какие изменения ожидают россиян в апреле?
619
Весь список