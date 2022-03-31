Я нашел ошибку
Главные новости:
Суперяхта прибыла с Сейшел.
Одна из самых больших в мире яхт, принадлежащая попавшему под санкции Мордашову, прибыла во Владивосток
Мастер-классы организованы в рамках подготовки к IV Самарскому областному конкурсу буктрейлеров «Мистер Букер».
В СОУНБ расскажут о секретах мобильной съемки и технике создания анимации
Героем первой встречи со зрителями стал молодой артист Аркадий Ахметов, перед спектаклем он исполнил под гитару любимые песни, рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы.
В Самарском академическом театре драмы стартовал новый проект «Между первым и вторым»
Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00, 1 апреля.
На участке с 58 км по 70 км трассы М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург) будет ограничено движение
Сейчас в Самарской области сохранены все льготные программы кредитования для бизнеса, так же действуют и налоговые льготы.
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал, как правительство готово помогать бизнесменам
При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.
В Самарской области ожидается туман
Переход на оплату в рублях президент назвал важным шагом к экономическому суверенитету и анонсировал дальнейший рост доли расчетов в отечественной валюте.
Путин рассказал, как Европа будет покупать российский газ
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.09
-2.19
EUR 93.7
-2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидается туман

31 марта 2022 20:10
116
При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром 1 апреля местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасно

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
 Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 № 512 об изменении сроков уплаты УСН для отдельных отраслей.
31 марта 2022  17:22
Налоговая служба информирует об изменении сроков уплаты УСН в 2022 году
218
Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации.
31 марта 2022  17:15
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
204
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
31 марта 2022  13:34
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
267
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
1032
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
576
Весь список