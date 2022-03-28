В Самарской области ожидается сильный ветер, снег, метель и туман

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По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и днем 29.03.2022 ожидается юго-западный ветер порывы 15-20 м/с, по южной половине области местами 25 м/с. Ночью и утром местами сильный снег, метель, видимость 500-1000 метров, снежные заносы.



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом, воздержитесь от резких маневров. На автомобиле необходимо двигаться только по большим дорогам и шоссе.



Рекомендуем на время отменить поездки на дальние расстояния. В случае, если это невозможно — возьмите с собой запас еды и топлива, тёплые вещи и средства связи. Предупредите близких о планируемом маршруте.



Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи домов и зданий - сход скопившейся на крыше снежной массы или сосулек очень опасен.



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».