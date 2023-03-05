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В Самарской области ожидается налипание мокрого снега 11-34 мм

5 марта 2023 18:14
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Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается налипание мокрого снега 11-34 мм, с сохранением ночью 6 марта.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Погода

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