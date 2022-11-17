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В Самарской области ожидается мокрый снег и дождь, метель, на дорогах гололедица

17 ноября 2022 17:17
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 18 ноября местами по Самарской области ожидаются сильные осадки. Ночью преимущественно в виде снега, мокрого снега. Днем в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед, усиление восточного и юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с. Ночью местами метель при видимости 500-1000 м. На дорогах местами снежные заносы и гололедица.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

По возможности, оставайтесь дома. Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   ru.freepik.com
 

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