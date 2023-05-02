В Самарской области отметили аномальную жару

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Синоптики сообщили об аномально жаркой погоде 1 мая. Сразу на семи метеостанциях зафиксировали экстремально высокие температуры в этот день.

— Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Жарче всего в этот день было в Тольятти — 31,3 градуса. Это на 4 градуса больше, чем последний рекорд аж в 1970 году, — рассказали в Приволжском УГМС.

В других местах температура не сильно уступала новому рекордсмену: в Кинель-Черкассах — 31,2 градуса. В Самаре столбик термометра держался на отметке 30,2 градуса. Самая низкая температура была в селе Клявлино — 29,4 градуса. И эти результаты также превышают рекорды 1950–1970 годов, пишет 63.ру.