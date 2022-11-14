В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

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По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» ожидается:

14 ноября облачно, ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем мокрый снег, местами метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью и днём -1, +4°С, в Самаре ночью и днём 0, +2°С. На дорогах снежная каша, образование гололедицы.

15 ноября облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днём -0, -5°С, в Самаре ночью -3, -5°С, днём -1, -3°С. Местами гололедица.

16 ноября облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днём -0, -5°С, в Самаре ночь

-3, -5°С, днём -1, -3°С. Местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра во избежание несчастных случаев рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Правила поведения при гололедице для пешеходов:

В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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