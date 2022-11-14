Я нашел ошибку
Главные новости:
Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.
Путин присвоил супруге Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"
В общей сложности претенденты на победу оплатили тепло на 43,3 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Осенний марафон»
В здании полностью заменили конструкцию кровли, обновили окна и двери, установили новую отопительную и канализационную системы и приступили к отделочным работам.
Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства рыбака
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
Был проведен прием осужденных по личным вопросам.
Областную соматическую больницу УФСИН СО посетил прокурор Игорь Сядуков
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 30.12.2022 года .
Начался отборочный этап областного конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

14 ноября 2022 17:07
160
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» ожидается:   

14 ноября облачно, ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем мокрый снег, местами метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью и днём -1, +4°С, в Самаре ночью и днём 0, +2°С. На дорогах снежная каша, образование гололедицы.

15 ноября облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днём -0, -5°С, в Самаре ночью -3, -5°С, днём -1, -3°С. Местами гололедица.

16 ноября облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -3, -8°С, днём -0, -5°С, в Самаре ночь

-3, -5°С, днём -1, -3°С. Местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра во избежание несчастных случаев рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Правила поведения при гололедице для пешеходов:

В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
388
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
375
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
215
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
227
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
865
Весь список