В Самарской области обновилась карта раздельного сбора вторсырья

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Российский Гринпис обновил интерактивную карту в Самарской области с 405 пунктами и баками для вторсырья, чтобы сделать путь к раздельному сбору отходов быстрее и понятнее.

Обновлённая карта Recyclemap, которая насчитывает 30 тысяч баков по всей России, теперь лучше адаптируется к мобильным устройствам и позволяет прокладывать маршруты к точкам с помощью сервисов «Яндекс» или Google, благодаря чему вы можете не только увидеть расстояние, но и узнать, как добраться до пункта приёма вторсырья пешком, на велосипеде или общественном транспорте.

Поиск тоже стал более продвинутым: теперь можно искать пункты не только по видам отходов, но и по времени работы или общедоступности. В обновлённую версию карты мы добавили пункты, которые находятся на закрытых территориях школ и жилищных комплексов. Если контейнер находится на такой территории, информация отобразится в категории «доступность».

На Recyclemap теперь можно поставить оценку каждой точке и сообщить о любых проблемах в комментариях или поделиться карточкой с знакомыми. А если вы обнаружили пункт, которого ещё нет на карте — зарегистрируйтесь на сайте Recyclemap и предложите новую точку, теперь эта функция доступна в мобильной версии.

«Recyclemap, которой сейчас пользуются более 800 тысяч человек в год, существует с 2011 года. За это время мы обновляли её интерфейс, регулярно вносили изменения и выстроили вокруг проекта сообщество из 100 волонтёров-модераторов в 64 городах России. Четыре года назад мы поняли, что прежняя карта устарела и не может удовлетворить запросы людей, поэтому разработали новый сайт совместно с Геосемантикой», — говорит руководительница проекта Вероника Павлова. «Мы благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути! Впереди ещё много планов, и мы надеемся, что вы останетесь с нами».

Помимо прочего, мы обновили раздел FAQ и экосоветы, чтобы каждый пользователь мог внедрить в свою жизнь полезные экопривычки. Также на сайте появился раздел с подсказками о том, как правильно подготовить вторсырьё к сдаче в переработку, а ещё прописали конкретные примеры отходов, чтобы сделать процесс нагляднее и понятнее.

«Нашу команду очень заинтересовала идея изменить дизайн проекта Recyclemap. В итоге получился лаконичный и полноценный сервис с модерацией, от и до управляемый с мобильных девайсов», — комментирует результат руководитель разработки Александр Семёнов из «Геосемантики».

У модераторов Recyclemap появился расширенный функционал, в частности, возможность принимать или отклонять правки к пунктам, предложенные другими пользователями, работать с комментариями и не только.

В планах по развитию сервиса — добавить слой «ноль отходов» — адреса ремонтных мастерских, питьевых фонтанчиков, молокоматов, магазинов без упаковки и многое другое. Кроме того, мы решили сделать все наши данные открытыми и доступными для интеграции в другие экопроекты. В ближайшее время на сайте Recyclemap будет опубликован публичный API, который позволит другим сайтам использовать данные о пунктах приёма вторсырья на своих страницах.