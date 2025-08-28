В Самарской области ночью похолодает до +6

71

В Самарской области станет довольно прохладно для конца лета. В ночные часы столбик термометра опустится ниже +10 градусов.

«В ночь на пятницу, 29 августа, в регионе ожидается 6-11 градусов. Днем потеплеет до 19-24 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В ночь на субботу, 30 августа, похолодает до 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза», — сообщили в Приволжском УГМС.

В последующие два дня — 31 августа и 1 сентября — в области будет теплее. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем синоптики прогнозируют 26-31 градус. Осадков не будет.

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в третьей декаде августа в регионе должна быть выше нормы на 2 градуса.

При этом, судя по долгосрочным прогнозам, последний летний месяц в Самарской области метеорологи ожидали немного теплее, чем обычно, — буквально на 1 градус. А вот осадков должно быть меньше нормы, пишет 63.ру.