Главные новости:
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
В Самарской области ночью похолодает до +6

28 августа 2025 12:43
71
В Самарской области ночью похолодает до +6

В Самарской области станет довольно прохладно для конца лета. В ночные часы столбик термометра опустится ниже +10 градусов.

«В ночь на пятницу, 29 августа, в регионе ожидается 6-11 градусов. Днем потеплеет до 19-24 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В ночь на субботу, 30 августа, похолодает до 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза», — сообщили в Приволжском УГМС.

В последующие два дня — 31 августа и 1 сентября — в области будет теплее. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем синоптики прогнозируют 26-31 градус. Осадков не будет.

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в третьей декаде августа в регионе должна быть выше нормы на 2 градуса.

При этом, судя по долгосрочным прогнозам, последний летний месяц в Самарской области метеорологи ожидали немного теплее, чем обычно, — буквально на 1 градус. А вот осадков должно быть меньше нормы, пишет 63.ру.

