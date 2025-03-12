В Самарской области лед на Волге почти в два раза тоньше, чем обычно

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Небольшая продолжительность зимних морозов и резкая смена сезонов способствуют быстрому освобождению реки.

В целом на территории губернии на Волге наблюдается ледостав: у берегов Тольятти толщина покрытия составляет 37 см, что меньше среднемноголетнего значения на 21 см.



В районе Самары и Сызрани лед имеет переменную толщину - от 28 до 44 см, что меньше, чем обычно, на 9-19 см. А у села Зольное наблюдаются забереги.



На других водных объектах региона сохраняется режим зимней межени, ледостав, в том числе неполный, и полыньи.



Из-за резкого потепления водная ситуация меняется буквально каждую минуту. Так, утром 12 марта стало известно, что из-за подвижки льда приостановили речную переправу до села Рождествено, пишет Сова.