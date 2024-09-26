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В Самарской области контролируют готовность к вводу очистных сооружений

26 сентября 2024 13:52
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В Самарской области контролируют готовность к вводу очистных сооружений

В Самарской области в рамках региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» решается задача по снижению в три раза объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод. За счет бюджетных средств планируется построить и реконструировать 18 объектов водоотведения в 8 городских округах. По состоянию на сентябрь в эксплуатацию введены 12 из них, что в дальнейшем позволит сократить ежегодный сброс в Волгу 308 млн. куб. м загрязненных сточных вод.

В 2024 году должны быть введены в эксплуатацию шесть очистных сооружений, два плановых и четыре объекта, строительство и ввод которых планировались ранее, но были перенесены.  Эти объекты находятся под пристальным контролем Губернатора и Правительства Самарской области.

На совещании в режиме видеоконференции в Правительстве региона первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов совместно с коллегами из ФБУ «Росстройконтроль», областного министерства энергетики и ЖКХ, главами муниципальных образований и подрядчиками обсудили вопросы выполнения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию объектов в Безенчуке, Жигулевске, Нефтегорске, Приволжском районе, Сызрани и Новокуйбышевске.

  В селе Солнечная Поляна г.о. Жигулевск строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте по реконструкции канализационных очистных сооружений завершены в конце августа. В настоящее время отрабатываются замечания ФБУ «Росстройкотроль», касающиеся исполнительной документации.

На совещании проанализировали причины отставания от графика на объектах в Сызрани и Новокуйбышевске. Также были поставлены задачи по наращиванию темпов реконструкции очистных сооружений в Безенчуке, где необходимо выполнить благоустройство и завершить комплекс пусконаладочных и отделочных работ.

«Со стройконтролем внимательно отрабатывайте замечания по исполнительной документации, работы сдавайте вовремя», – заключил Михаил Смирнов, обращаясь к руководителям территорий.

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