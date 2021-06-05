В Самарской области к оздоровлению окружающей среды подключились промышленные гиганты

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Региональные промышленные предприятия проводят мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Один из крупнейших в мире производителей аммиака – ПАО «Тольяттиазот» - за последние шесть лет сократил на 1,3% сброс сточных вод и, на сегодняшний день, утилизирует 41% углекислого газа, вырабатывающегося в ходе производства. ПАО «Куйбышевазот» сократил в 2020 году выбросы в атмосферу на 7%, парниковых газов на 5%, образование стоков на 7,5%. Предприятие продолжает работы по строительству очистных сооружений ливневых стоков. Впервые за более чем 40 лет на ведущем двигателестроительном предприятии России - ПАО «ОДК-Кузнецов» - проведена полная реконструкция центральных очистных сооружений.

«Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сёл окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Именно поэтому Президент Владимир Владимирович Путин утвердил государственную программу восстановления экологии Волжского бассейна», – отметил в ежегодном Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самарской области благодаря жесткой позиции Главы региона в отношении предприятий-потенциальных загрязнителей воздуха уже удалось сократить общий объем выбросов, поступающих в атмосферу от стационарных объектов, на 7 тыс. тонн по сравнению с тем, что было в регионе 5 лет назад. На 16% снизились объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги.

Стратегия лидерства региона в здоровой природе, от которой во многом зависит здоровье людей. Поэтому область активно участвует в мероприятиях национального проекта «Экология», федеральных проектах «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и др. Крупные промышленные предприятия понимают свою ответственность и сами заинтересованы в сохранении экологии. Один из таких примеров – ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Биологические очистные сооружения (БОС) очищают не только стоки предприятия, но и других производств, а также бытовые стоки Комсомольского района Тольятти. За последние три года в реконструкцию очистных сооружений, которые занимают территорию более 40 га, предприятие инвестировало более 1,5 млрд. рублей. «Мы обновляем производственные мощности и очистные сооружения, что позволяет сохранять лидирующие позиции не только по выработке, но и по сокращению воздействия на окружающую среду», – отмечает генеральный директор АО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

Благодаря внедрению новых технологий ТОАЗу удалось значительно улучшить качество очистки сточных вод. Теперь по целому ряду показателей, вода, поступающая с очистных сооружений ТОАЗа чище, чем вода, которую предприятие берет из Волги для производства. Сейчас стоки проходят несколько этапов очистки: механическую (происходит еще на самом производстве), биологическую (живыми организмами, так называемый «активный ил»), кварцевым песком и в финале - очистка ультрафиолетом. «Ультрафиолетовая очистка заменила популярный в свое время хлор, потому что более экологичная и очищает эффективнее. Все то, что попадает после очистки в Волгу, на всех этапах проверяется с особой тщательностью», - рассказала начальник цеха №15 ПАО «ТОАЗ» Марина Шепилова.

ПАО «Куйбышевазот», полностью за счет частных инвестиций реализует проект, входящий в программу «Чистая Волга» - строительство очистных сооружений ливневых стоков всех объектов Северного промузла и части Центрального района Тольятти. В прошлом году был завершен первый этап проекта. После того, как реализуется второй этап строительства в 2021 году, будет производиться биологическая очистка по органическим соединениям, аммоний-иону, нитрит-иону, нитратам и фосфатам, СПАВам, что снизит в итоге сброс загрязняющих веществ в общем на 967,65 тонн/год. Быстро ввести в строй непростой промышленный объект получилось благодаря активной поддержке органов власти. «Этот проект сразу же получил поддержку от Правительства Самарской области и лично Губернатора, это мы чувствовали на протяжении всех этапов строительства. Такая заинтересованность помогала решать многие организационные и производственные вопросы», - подчеркнул заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «Куйбышевазот» Андрей Якимов.

В ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации ГК Ростех, в 2020 году введен в эксплуатацию новый корпус гальванического производства, при проектировании которого повышенное внимание уделено вопросам экологической безопасности и охране здоровья работников – свыше 190 инженерных систем обеспечивают высокий уровень очистки воздуха и сточных вод. Очищенные стоки возвращаются в систему и вновь участвуют в технологическом процессе. Произведена полная реконструкция центральных очистных сооружений предприятия – на новых модернизированных очистных сооружениях предусмотрена флотационная технология очистки сточных вод, позволяющая повысить эффективность их очистки до 99,9%. «При создании новых производств Ростех уделяет повышенное внимание вопросам экологической безопасности. Главной целью наших проектов является очистка стоков предприятия от производственных цехов до поступления в городские сети. В системах вентиляции корпусов предусмотрены фильтры с эффективностью очистки 100%, что полностью исключает загрязнение атмосферного воздуха», - заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Для контроля качества сточных вод на предприятиях проводятся лабораторные исследования, задействовано специальное оборудование и подготовлены специалисты.

По данным экологов, модернизация очистных сооружений на промышленных производствах позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду, в том числе водные объекты.