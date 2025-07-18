В Самарской области исследуют отравление реки Падовка

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Специалисты исследовали воду загрязненной реки Падовка в районе пгт Алексеевка. Сотрудники Приволжского УГМС взяли пробы в точке двумя километрами выше впадения водоема в реку Самара, пишет 63.ру.

Исследовать Падовку понадобилось после массовой гибели в ней водных биологических ресурсов. Как сообщили местные жители, в реке погибло много рыбы и даже начали умирать бобры. По словам экспертов, уровень загрязнения водоема соответствует экстремально высокому.

Анализ показал, что содержание загрязняющих веществ в несколько раз или даже в десятки превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК):

фосфат-ионы — 11,9 ПДК;

азот аммонийный — 11,6 ПДК, что соответствует высокому уровню загрязнения;

азот нитритный — 4,4 ПДК;

химическое потребление кислорода — 2,7 ПДК;

фенолы — 2,5 ПДК.

«Содержание растворённого кислорода составило 4,14 миллиграмм на кубический дециметр при норме не менее 6 миллиграмм. Запах при температуре 20 градусов — гнилостный», — сообщили в Приволжском УГМС.

В областном Минприроды сообщили, что работают над выяснением причины и источника загрязнения.