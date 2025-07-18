В Самарской области исследуют отравление реки Падовка

Специалисты исследовали воду загрязненной реки Падовка в районе пгт Алексеевка. Сотрудники Приволжского УГМС взяли пробы в точке двумя километрами выше впадения водоема в реку Самара, пишет 63.ру.
Исследовать Падовку понадобилось после массовой гибели в ней водных биологических ресурсов. Как сообщили местные жители, в реке погибло много рыбы и даже начали умирать бобры. По словам экспертов, уровень загрязнения водоема соответствует экстремально высокому.
Анализ показал, что содержание загрязняющих веществ в несколько раз или даже в десятки превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК):
фосфат-ионы — 11,9 ПДК;
азот аммонийный — 11,6 ПДК, что соответствует высокому уровню загрязнения;
азот нитритный — 4,4 ПДК;
химическое потребление кислорода — 2,7 ПДК;
фенолы — 2,5 ПДК.
«Содержание растворённого кислорода составило 4,14 миллиграмм на кубический дециметр при норме не менее 6 миллиграмм. Запах при температуре 20 градусов — гнилостный», — сообщили в Приволжском УГМС.
В областном Минприроды сообщили, что работают над выяснением причины и источника загрязнения.