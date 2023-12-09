В Самарской области 9 ноября побито пять морозных рекордов

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В регионе в ночь на 9 декабря был установлен новый температурный рекорд в пяти населенных пунктах. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году, пишет Сова.

В Тольятти в эту ночь было холоднее всего: градусники показали -28 градусов. На метеостанции зафиксировали максимальное отклонение от рекорда 2002 года – на 4,6 градусов.

В Авангарде было чуть теплее – 27,9 градусов, рекорд, зафиксированный в 2002 году – 26,4 градусов.

Также рекорд был побит в Аглосе – 27,8, Кинель-Черкассах –27,5 и Новодевичьем – 27,3 градусов.

Сегодня, 9 декабря морозы не отступят. В регионе днем ожидается до -22 градусов, а в ночь до -29 градусов.