Я нашел ошибку
Главные новости:
Чемпионат возобновится в следующем году.
"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку"-  0:3                   
Продлена регистрация машин в новых регионах без ОСАГО
Продлена регистрация машин в новых регионах без ОСАГО
Избавиться от зависимости и снизить ее последствия для здоровья помогут собственное волевое решение и при необходимости - поддержка специалистов.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как избавиться от никотиновой зависимости
В финале самарцы уступили столичной команде со счетом 25:36. На третьем месте первая команда сборной Московской области.
Юношеская сборная Самарской области завоевала серебряные медали первенство России по фехтованию
В Самарской области 9 ноября побито пять морозных рекордов
В Самарской области 9 ноября побито пять морозных рекордов
Один из крупных спортивных дискаунтеров возобновил свою работу в Самаре
Один из крупных спортивных дискаунтеров возобновил свою работу в Самаре
В Самарской области будут судить похитителя сотового телефона
В Самарской области будут судить похитителя сотового телефона
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области 9 ноября побито пять морозных рекордов

9 декабря 2023 13:54
174
В Самарской области 9 ноября побито пять морозных рекордов
 

В регионе в ночь на 9 декабря был установлен новый температурный рекорд в пяти населенных пунктах. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году, пишет Сова.

В Тольятти в эту ночь было холоднее всего: градусники показали -28 градусов. На метеостанции зафиксировали максимальное отклонение от рекорда 2002 года – на 4,6 градусов.

В Авангарде было чуть теплее – 27,9 градусов, рекорд, зафиксированный в 2002 году – 26,4 градусов.

Также рекорд был побит в Аглосе – 27,8, Кинель-Черкассах –27,5 и Новодевичьем – 27,3 градусов.

Сегодня, 9 декабря морозы не отступят. В регионе днем ожидается до -22 градусов, а в ночь до -29 градусов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
210
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
514
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
418
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
601
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
355
Весь список