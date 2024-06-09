В Самарской области 9 июня объявили оранжевый уровень опасности

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По данным синоптиков, в зеленых зонах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - 5-го класса.

В связи с этим в Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень погодной опасности в регионе. Он действует до 13 июля.



В МЧС напомнили о соблюдении правил в таких погодных условиях. В первую очередь нужно соблюдать запрет на посещение лесов. Нельзя разводить костры - ни в зеленых массивах, ни рядом.



Запрещено поджигать сухую траву на полях и полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты, использовать петарды или бенгальские огни.



Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, ведь искры из глушителя могут вызвать пожар, пишет Сова.