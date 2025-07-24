В Самаре состоялся круглый стол «Водоёмы Самарского региона в федеральном проекте «Вода России»

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В пресс-центре «АиФ-Самара» состоялся круглый стол «Водоёмы Самарского региона в федеральном проекте «Вода России». Одним из участников дискуссии выступил Иван Петров, директор ООО «Аира Флот», резидента технопарка «Жигулёвская долина» и «Сколково».

Центральной темой круглого стола стали вопросы охраны водоёмов Самарской области, а также реализация в регионе федерального проекта «Вода России». Проект по оздоровлению водных объектов «Вода России» был создан по указу Президента РФ в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Федеральный проект охватывает регионы страны, к концу 2023 году предстоит улучшить условия жизни 23 миллионов человек, которые проживают вблизи водоёмов.

Спикерами круглого стола выступили Максим Шаго, врио замминистра природных ресурсов и экологии Самарской области; Андрей Ардаков, и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области; Александр Смирнов, директор МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский»; Надежда Сергаева, руководитель АНО «Чистые водоёмы».

О научных исследованиях, которые проводятся в регионе для улучшения состояния Волги, рассказал Владимир Селезнёв, зам. директора по научной работе Института экологии Волжского бассейна РАН. Эта проблематика тесно связана с реализуемым компанией «Аира Флот» проектом водного дрона (беспилотного надводного судна, используемого для мониторинга водоёмов). Иван Петров поделился с участниками круглого стола результатами недавних показательных заплывов двух моделей экологических беспилотников на одном из водоёмов Волгоградской области.

Напомним, в конце июня этого года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принял на вооружение два беспилотных водных дрона от компании «Аира Флот» для проведения мониторинга Волги, Ахтубы и ряда малых водоёмов региона.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"