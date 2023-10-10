В Самаре завершается реконструкция крупнейших очистных сооружений программы «Оздоровление Волги»

68

В Самаре завершается реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Работы велись с 2021 года в три этапа и сейчас подошли к своей финальной стадии. Реализация объекта осуществлялась в рамках концессионного соглашения.

«Очистные сооружения в Самаре – одно из крупнейших мероприятий, реализуемых в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Строительная готовность объекта составляет 99%. Производительность модернизированного комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов составит 640 000 м3 в сутки. Ввод в эксплуатацию запланирован уже в этом году, что позволит значительно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод», – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Так, на первом этапе была проведена реконструкция сооружений механической очистки сточных вод: приёмных камер, аэрируемых песколовок и песколовок с гидросмывом, а также строительство зданий решеток и песковых бункеров. На втором этапе реконструировали сооружения биологической очистки: 9-ти аэротенков с внедрением технологии биологической очистки сточных вод с глубоким удалением азота, а также реконструировали одно и построили ещё два здания управления аэротенками. Третий этап – реконструкция сооружений доочистки: вторичных отстойников с заменой изношенного и морально устаревшего оборудования, с внедрением систем фильтрационной доочистки биологически очищенных сточных вод и реагентного удаления фосфора, а также строительство здания реагентного хозяйства.

«В настоящее время в Самарской области ведется реализация одновременно ещё 10 объектов федеральной программы «Оздоровление Волги». В их числе очистные сооружения и сети канализации в селе Елховка, строительство которых завершено, проводятся мероприятия по оформлению ввода объекта в эксплуатацию», – рассказала Дина Сафиуллина.

Также продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске, Нефтегорске, в селе Солнечная Поляна городского округа Жигулевск и в поселках Лебедь и Усть-Кинельский городского округа Кинель, строятся сети дождевой канализации в Нефтегорске, очистные сооружения в поселке Новокашпирский. Кроме того, в этом году стартовали работы по реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Безенчук и строительству канализационных очистных сооружений в селе Приволжье.

В результате реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод в Самарской области удалось снизить до 0,2414 тыс. км3 в год.

По приросту мощности очистных сооружений Самарской области, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, за 2022 год достигнут показатель – 0,0586 тыс. км3 в год, а к концу 2023 года предполагается повысить этот показатель до 0,295 тыс. км3 в год.

Фото: «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»