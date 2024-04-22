В Самаре Волга вышла затопила пляжи

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Уровень воды в Волге у Самары превысил отметку в 31 метр. Вода продолжает прибывать. Данные замеров в Куйбышевском водохранилище озвучили сотрудники Приволжского УГМС. Это связано со сбросами на Жигулевской ГЭС.

Сейчас под воду ушли пляжи на новой набережной у «Ладьи», пишет 63.ру.

— Максимальный сброс запланирован на 26 апреля, — следует из информации на сайте Жигулевской ГЭС.

В этом году Росводресурсы изменили режим работы Жигулевской ГЭС. Открытие водосливной плотины, запланированное на 12 апреля, перенесли на более поздний срок — 15 апреля. В 2023 году Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину намного раньше — 7 апреля. После открытия плотины в Самарской области наступает вторая волна паводка.

Под водой этой весной в Самаре могут оказаться десятки домов.