В Самаре Волга прогрелась почти до 16 °С

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К 10-му числу температура составляла 15,8 °С. Об этом сообщили представители Приволжского УГМС.

Этот показатель на 0,5 °С выше среднемноголетнего значения, уточнили специалисты. В целом в Саратовском водохранилище вода прогрелась до 15,8-21,8 °С.

В Тольятти показатель составляет около 21,2 °С - это на 4,8 °С теплее нормы. В Куйбышевском водохранилище - от 19,9 до 21,2 °С.

В ближайшие десять дней жителям Самарской области стоит избегать солнца. Синоптики прогнозируют высокий уровень ультрафиолетового излучения, пишет Сова.