В Самаре в малых реках вода прогрелась до +10 градусов

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Из-за аномально теплой весны вода в реках Самарской области прогревается быстрее обычного.

Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Например, в Самаре к 19 апреля температура воды в малых реках достигала от 2,6 до 10,3 градусов. В Саратовском водохранилище, рядом с городом составила 3,1 градус, что на 1,1 выше привычных для этого времени года показателей. Рядом с Сызранью вода в водохранилище прогрелась и вовсе до 9 градусов.

В Куйбышевском водохранилище у Тольятти зафиксировано еще большее отклонение от нормы. Температура воды составила 4,9 градусов, на 3,5 градусов больше чем обычно, пишет Обоз.инфо.