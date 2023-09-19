В Самаре прошла традиционная акция «Мы чистим мир»

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Акция, организованная Медиагруппой "Комсомольская правда-Самара" в рамках движения #Экоравновесие, проходит уже в четвертый раз. В этом году очищали остров Рождественский.

Горожане называют это место Зеленой рощей или Заволгой. Это очень популярное место отдыха с турбазами и пляжами, поэтому мусора ожидалось много.

Два часа волонтеры очищали от мусора красивейшие берега острова. С территории 1,5 га собрали более десяти кубометров отходов, большая часть которого – разные виды неразлагаемого пластика.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара оказал поддержку в части предоставления мешков и перчаток волонтерам и последующего вывоза собранного мусора на полигон.