Я нашел ошибку
Главные новости:
5 миллионов водительских удостоверений в России будут автоматически продлены на 3 года.
Самарские автолюбители смогут ездить с просроченными правами?
В Самаре за сутки заболели 99 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов в период с 18 по 25 число каждого месяца.
У жителей Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета 
Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году
Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
Специалисты "РКС-Самара" продолжают устанавливать арт-объекты на ул. Подшипниковой
Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи
Сотрудники МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности празднования Пасхи
Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села
Строительство новой станции метро в Самаре может затормозить юрист из села
В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова
В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В России стартовал конкурс «Школьный Экодвор»

25 апреля 2022 09:34
180
В России стартовал конкурс «Школьный Экодвор»

Его участники – учителя, родители и школьники – уменьшат количество мусора в родном краю. Они организуют на базе школ пункты приема вторсырья и экомероприятия, чтобы собрать ценные отходы и передать их на переработку. Самые активные участники получат призы. 

Присоединиться к конкурсу могут представители школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования из любого уголка России. Для этого преподавателям при поддержке школьников и их родителей необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф и прочитать рекомендации по проведению акции «Экодвор»;

  • провести просветительские мероприятия, включая экоуроки из серии «Разделяй с нами»;

  • организовать мобильный пункт сбора вторсырья;

  • провести акцию по сбору вторсырья на базе школы и отправить собранное на переработку;

  • поделиться результатами акции в социальных сетях и в личном кабинете на сайте школьныйэкодвор.рф.

Конкурс продлится до 31 мая 2022 года. После этого экспертное жюри определит три школы-лидера по объему собранного вторсырья, количеству проведенных мероприятий и их охвату.

Победители получат в подарок удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора отходов. Всем учебным заведениям, присоединившимся к конкурсу, организаторы направят дипломы всероссийского конкурса.

Конкурс организован проектом Экокласс.рф Движения ЭКА в рамках направления по работе со школьниками общероссийской программы «Разделяй с нами». Партнером просветительской части программы выступает Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА». 

«Участие в конкурсе «Школьный Экодвор» – это не только способ уменьшить мусорный след школы, района или города, но и возможность увлекательно и активно провести время, познакомиться с ребятами из других классов, сплотиться вокруг общей цели и, конечно, выиграть полезные призы. Приглашаем все российские школы организовать мероприятия в рамках конкурса, чтобы вдохновить подрастающее поколение на заботу о природе!», – призывает Наталья Чудовская, координатор проекта Экокласс.рф.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
226
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
606
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
544
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
845
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
669
Весь список