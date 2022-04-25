В России стартовал конкурс «Школьный Экодвор»

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Его участники – учителя, родители и школьники – уменьшат количество мусора в родном краю. Они организуют на базе школ пункты приема вторсырья и экомероприятия, чтобы собрать ценные отходы и передать их на переработку. Самые активные участники получат призы.

Присоединиться к конкурсу могут представители школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования из любого уголка России. Для этого преподавателям при поддержке школьников и их родителей необходимо:

зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф и прочитать рекомендации по проведению акции «Экодвор»;

провести просветительские мероприятия, включая экоуроки из серии «Разделяй с нами»;

организовать мобильный пункт сбора вторсырья;

провести акцию по сбору вторсырья на базе школы и отправить собранное на переработку;

поделиться результатами акции в социальных сетях и в личном кабинете на сайте школьныйэкодвор.рф.

Конкурс продлится до 31 мая 2022 года. После этого экспертное жюри определит три школы-лидера по объему собранного вторсырья, количеству проведенных мероприятий и их охвату.

Победители получат в подарок удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора отходов. Всем учебным заведениям, присоединившимся к конкурсу, организаторы направят дипломы всероссийского конкурса.

Конкурс организован проектом Экокласс.рф Движения ЭКА в рамках направления по работе со школьниками общероссийской программы «Разделяй с нами». Партнером просветительской части программы выступает Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА».

«Участие в конкурсе «Школьный Экодвор» – это не только способ уменьшить мусорный след школы, района или города, но и возможность увлекательно и активно провести время, познакомиться с ребятами из других классов, сплотиться вокруг общей цели и, конечно, выиграть полезные призы. Приглашаем все российские школы организовать мероприятия в рамках конкурса, чтобы вдохновить подрастающее поколение на заботу о природе!», – призывает Наталья Чудовская, координатор проекта Экокласс.рф.